Der SC Siggenthal steht vor seiner zweiten 1.-Liga-Saison in Folge. Die Handballer aus dem Limmattal müssen viele neue, junge Spieler integrieren. Gleichzeitig dürfen sie die Wichtigkeit der Vorrunde nicht unterschätzen.

Am Ende der Saison war es der fünfte Platz, den die Siggenthaler in der Finalrundengruppe 1 belegten. In der Gruppe spielten acht Mannschaften mit. Nach einem grossen Umbruch zuvor wusste man im Siggenthal nicht so recht, wie stark die Mannschaft nach dem Abstieg in die 1. Liga und 13 neuen Spielern noch ist. Die Finalrundenqualifikation konnte sie sich dennoch sichern und hatte schon bald Lunte gerochen. Deshalb war der fünfte Platz in der Endabrechnung eine leise Enttäuschung. Dieser kam aufgrund eines Zwischentiefs im Frühling zustande. Jene Niederlagen erstickten Hoffnungen auf allfällige NLB-Aufstiegsspiele im Keim.

Neuer Captain – er ist ein Eigengewächs

Nun ist die Mannschaft abermals neu aufgestellt. Unter anderem haben Captain Marius Moser oder auch Torhüter Benjamin Rudolf – beides langjährige Teamstützen – die Mannschaft verlassen. Deshalb hat sich der SCS verstärkt und unter anderem Gal Adamcic ins Boot geholt. Der Slowene hat zuvor beim TV Birsfelden, dem TV Endingen und dem HC Mutschellen gespielt. Mit Letzterem ist er aber am Ende der letzten Saison in die 2. Liga abgestiegen, was mit ein Grund für seinen Wechsel ist.

Ebenfalls neu besetzt wird das Captain-Amt beim Aargauer Erstligisten. Mit Dave Schmid wird dieses Amt einem Spieler zuteil, der die Mannschaft bestens kennt. Der Obersiggenthaler spielt für den SC Siggenthal, seit er ein Dreikäsehoch ist und ist dem Verein auch immer treu geblieben. «Der SCS ist für mich auch ein Stück weit Familie», sagt Schmid. Es sei deshalb sehr schön, dass er nun so etwas wie der Papa sein und jungen Spielern Erfahrungen weitergeben dürfe. Zudem will er die neuen Spieler so fördern, wie er damals von den älteren Teammitglieder gefördert wurde. Schmid freut sich weiter: «Es ist cool, dass mit das Trainerteam und auch die Mannschaft das Vertrauen für dieses Amt gegeben hat.»

Neuer Modus – nur zwei Finalrundenplätze

Seinen ersten Einsatz für die 1. Mannschaft bestritt Dave Schmid am 18. November 2012 gegen die SG Solothurn/Grauholz. Sein erstes Tor schoss er dann am 11. April 2013 gegen den HC Horgen. Auf ebendiesen HC Horgen – genauer gesagt die SG Horgen/Wädenswil – trifft der neue Captain mit seiner Mannschaft im ersten Meisterschaftsspiel am 1. September. «Selbstverständlich freue ich mich auf mein erstes Spiel als Captain», sagt Schmid und fügt an: «Alle neuen Spieler haben sich sehr gut bei uns einleben können und geben sich viel Mühe.» Das stimme ihn zuversichtlich für eine erfolgreiche Saison.

Aufgrund einer Änderung im Modus kommen aus der Gruppe nur noch zwei von acht Teams in die Finalrunde, sechs Teams spielen ab Januar 2020 gegen den Abstieg. «Unser Ziel ist es natürlich, vorne mitzumischen. Aber das wollen alle. Es wird ganz schwierig, die Finalrundenqualifikation zu schaffen», blickt Schmid voraus. «Wir haben sicherlich ein breiteres Kader als im letzten Jahr, was uns mehr Möglichkeiten während den Spielen geben wird», sagt der Captain weiter. Er selbst wird auf dem linken Flügel zum Einsatz kommen, könnte das Spiel aber auch auf der Rückraum-Mitte-Position in die Hand nehmen. Zurzeit stehen beim SC Siggenthal 24 Spieler im Kader. Sie alle wollen sich Einsatzzeiten verschaffen und am Ende die Finalrunde erreichen. Damit wäre der Ligaerhalt schon an Weihnachten sichergestellt.