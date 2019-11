Samstag, 9. November 2019 um 14.00 Uhr, Olten BBZ (Giroud-Halle), Damen 1 - SPL2

Am kommenden Samstag startet für das Damen 1 die Rückrunde der SPL2-Meisterschaft. Die Dreitannenstädterinnen empfangen zuhause die HSG Leimental. In der Hinrunde konnte sich Olten nach einem hart umkämpften Spiel mit einem Tor Differenz durchsetzen.

Die durch Verletzungspech geschwächten Leimentalerinnen verloren am letzten Spieltag gegen die Spono Eagles II und befinden sich nun auf dem 5. Platz. Trotz der Leaderposition des Teams von Müller/Bichsel dürfen die Gegnerinnen nicht unterschätzt werden.

Trotz fehlenden Führungsspielerinnen gewann die HSG gegen beide Teams, bei welchen die Dreitannenstädterinnen keinen Punkt holen konnten. Den HC Goldach-Rorschach besiegten die Baslbieterinnen mit 12 Toren und auch gegen den LK Zug waren die 5. Platzierten erfolgreich.

Die Ausganglage kann folglich kaum ausgeglichener sein. Beide Teams müssen auf wichtige Spielerinnen verzichten und konnten das letzte Spiel nicht für sich entscheiden und haben so eine Niederlage im Nacken. Zudem kommt die Auf-/Abstiegsrunde der SPL1/SPL2, welche beide Teams erreichen wollen, immer näher. Vor allem für die Leimentalerinnen sind es wichtige Punkte um sich weiter von den anderen Teams zu entfernen. Die Heimmannschaft hat momentan noch ein grösseres Polster auf die tiefer platzierten Mannschaften, doch sicher sind sie ebenfalls noch nicht.

Ein spannendes Spiel mit unvorhersehbarem Ausgang kann erwartet werden.

Anpfiff ist am Samstag, 9.11.2019 um 14.00 Uhr in der Giroud-Halle in Olten.

Das Team freut sich auf das Heimspiel und hofft auf zahlreiche Unterstützung.

Hopp Oute!

Simona Negroni