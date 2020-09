Samstag, 19. September 2020 um 19.00 Uhr in Muotathal - Herren 1. Liga

Nach dem erfolgreichen Start mit zwei Siegen in der Meisterschaft und dem Weiterkommen im Cup gastiert der HVO am Samstag in Muotathal. Der nächste Gegner setzte in seinem ersten Saisonspiel eine starke Duftmarke und bezwang den HC Kriens klar mit 31:23. Die Oltner sind also gewarnt und wissen, dass der KTV Muotathal stets ein äußerst unangenehmer und starker Gegner ist. Der HVO seinerseits reist mit dem Sieg gegen Emmen im Gepäck in den Kanton Schwyz. Die Begegnung gegen die Luzerner zeigte verschiedene Gesichter. So wog die Partie hin und her doch schlussendlich buchte der HVO das doppelte Punktepaar zwar nicht unverdient, aber doch auch etwas glücklich. Der Erfolg bewies, dass man immer an sich glaubte und über den Kampf auf die Siegesstrasse fand. Genau diese Tugenden sind auch gegen den nächsten Widersacher gefragt will man erneut zum Erfolg kommen. Das Spiel in Muotathal wird um 19:00 in der Mehrzweckhalle angepfiffen.



Hopp Oute

Marco Lorenz