Letztes Spiel in der 1.Liga

Die 1. Damenmannschaft bestreitet heute nicht nur ihr letztes Spiel in dieser Saison, sondern auf das letzte Spiel in der 1.Liga. Bereits zwei Spiele vor Saisonschluss haben sich die Oltnerinnen den Aufstieg in die SPL 2 gesichert. Dass sich das Team von Bichsel/Müller damit jedoch nicht zufrieden gibt, haben sie vergangenes Wochenende gegen den ATV/KV Basel gezeigt. Mit einem souveränen Sieg gegen den 2. Platzierten sind die Dreitannenstädterinnen in der Finalrunde nach wie vor ungeschlagen. Mit einer konzentrierten und kämpferischen Leistung will das Damen 1 heute die letzten Punkte sammeln, um den Aufstieg in die SPL 2 verlustpunktelos zu krönen. Dass dies nicht ganz einfach werden wird, ist den Damen bewusst, so ist die Mannschaft aus Muotathal doch bekannt für ihre Hartnäckigkeit und ihr Durchhaltevermögen.

Hopp Oute!