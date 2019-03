Am 17. März starteten die Aargauer Kunstturnerinnen am Testtag der drei Aargauer Riegen in Niederlenz in die Wettkampfsaison.

Mitte März präsentieren die Turnerinnen von Obersiggenthal jeweils zum ersten Mal ihre neuen oder verbesserten Übungen an den vier Olympischen Geräten Sprung, Barren, Balken und Boden. An diesem Tag bietet sich die seltene Gelegenheit, von den ersten zaghaften Handständen und Schwüngen am Barren der EP-Mädchen bis zu den Flugelementen und hoch gesprungenen Salti der Juniorinnen-Kaderturnerinnen alle Entwicklungsschritte einer Kunstturnerin zu beobachten.

Auch wenn noch nicht alle Übungen gelangen und Stürze eher die Regel wie die Ausnahme zu sein schienen, durften die Trainer und Eltern zufrieden mit den gezeigten Leistungen sein. Bei den Jüngsten vom Einführungs-Programm turnte sich Elea Appolloni mit der mit Abstand besten Barrenübung ganz nach vorne und Alicia Goh auf den dritten Platz. Im P1 durften Lyris Azhan (2. Rang) und Enora Deiss (3.) vom Podest herunterstrahlen, ganz dicht gefolgt von Fatou Diallo auf Rang 4 und Simona Frei (5.).

Maura Adinegoro zeigte im P2 ihr Können und freute sich riesig über Platz 2. Mit der besten Balken- und Bodenübung erreichte Lana Azhan ebenfalls Rang 2. Die beiden Kader-Turnerinnen Chiara Giubellini (P4) und Corina Erdin (P5) setzten sich ganz an die Spitze und liessen am Ende des erfolgreichen Tages die Farben von KUTU Obersiggenthal ein weiteres Mal vom obersten Podestplatz erstrahlen.

Mit den ersten Erfahrungen dieser Saison geht es nun wieder zurück in die Turnhalle, um weiter an Elementen und Übungen zu feilen und für die im April beginnenden Qualifikationswettkämpfe bereit zu sein. Die Rangliste sowie weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.kutu-obersiggenthal.ch