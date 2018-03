Wann gab es das je! Bereits sechs Runden vor dem Ende der Qualifikationsphase der Nationalliga B stehen die Handballer des RTV 1879 Basel definitiv als Teilnehmer an den Aufstiegs-Playoffs fest, welche durch die beiden Erstklassierten der NLB ab dem 12. Mai bestritten werden (Modus siehe weiter hinten im Text).

Die dafür benötigten Punkte holte sich der RTV mit dem 19. Sieg im 20. Spiel beim auch in dieser Höhe verdienten 42:27 (20.11)-Heim-Kantersieg gegen den abstiegsbedrohten HC Horgen.

Gegen Horgen war der RTV von der ersten bis zur letzten Sekunde die dominierende und in allen Belangen bessere Mannschaft und beeindruckte mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung sowie mit viel Spielfreude.

Dass an diesem Abend gleich sechs RTV-Spieler fünf oder mehr Tore erzielten, untermauert die Ausgeglichen- und somit die Unberechenbarkeit der Mannschaft von Cheftrainer Samir Sarac. Bester Torschütze war Captain und Routinier Igor Stamenov mit acht Treffern. Zusammen zwölf Treffer markierte das Duo am linken Flügel, Maurus Basler (7) und Basil Berger (5).

Der RTV agierte von Beginn weg konzentriert, liess nie auch nur geringste Zweifel über den Ausgang der Partie aufkommen und kam schliesslich zu einem Kantersieg, der bei einer besseren Chancenauswertung sogar noch deutlich höher hätte ausfallen können.

Ein besonderes Feuerwerk zündete der RTV kurz vor der Pause, als er innert sechs Minuten von 14:11 auf 20:11 davonzog. Die zweite Halbzeit hatte dann eher den Charakter eines Testspiels.

Der Modus besagt, dass nach dem Ende der Qualifikationsphase (total 26 Spiele) die beiden Erstplatzierten eine Playoff-Runde nach dem Modus «best of five» bestreiten und so den Aufsteiger in die NLA ausspielen. Das heisst also maximal fünf Spiele, und zwar innert 13 (!) Tagen zwischen dem 12. Mai und maximal 24. Mai, je nach Verlauf.

Der Sieger dieser Playoff-Runde steigt in die NLA auf, der Verlierer verbleibt definitiv in der Nationalliga B. Der Vorsprung des RTV auf den aktuellen Tabellendritten ist seit dem Heimsieg gegen Horgen in den noch verbleibenden sechs Runden nicht mehr einholbar.

Nächster Fixpunkt für die RTV-Handballer bildet am Samstag, 17. März 2018, das Auswärtsspiel beim TV Steffisburg (17:00 Uhr, Sporthalle Musterplatz, Steffisburg).