Der RC Würenlos, Mitstreiter an der Tabellenspitze der NLC, ist ein altbekannter Gegner der Basler. Stark gedrillt, durchgehend fit und mit Geschwindigkeit auf den Backs ist gegen die Aargauer eine starke Defensive immer Pflicht.



Basel kam sofort in die Gänge - in der 8. Spielminute konnte Sam Rapp schon den ersten Try verbuchen. Die erste Halbzeit war vorwiegend eine Defensivschlacht der Forwards. In unzähligen Scrums und Rucks boten sich die zwei Packs die Stirn, wobei Basel eine Spur mehr Konfrontationen für sich entscheiden konnte. So kam es auch zu Tries 2 und 3, nochmals durch Rapp und Vincent Cazaneve, bevor die Halbzeit abgepfiffen wurde.