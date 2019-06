Chorreise mit Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee

Mit Regenwolken am Himmel, aber Sonne im Herzen traf sich kürzlich die Mehrheit der Sängerinnen des Frauenchor Seon am Bahnhof Seon um die Seetalbahn nach Luzern zu besteigen, der Rest stiess in Luzern zu den Frauen zu. In gemütlicher Runde fing der Chor im Seebistro Luz ihre Reise an, gefolgt von einer erholsamen Rundfahrt auf der DS Unterwalden, wo auch das Mittagessen in gemütlicher Runde genossen wurde. Nach zwei Stunden auf dem See dislozierte die Schar nach Ankunft ins gegenüberliegende KKL, wo eine Führerin die neugierigen Sängerinnen empfing. Nun starteten alle auf eine überaus interessante Tour durch das KKL und erfuhr sehr viel über die Entstehung dieses wunderbaren Gebäudes. Mit vielen Eindrücken wurde der Tag im Café Kunsthaus bei Kaffee und Kuchen ausgeklungen. KMR