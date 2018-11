Für die Fricktaler Schwimmer der Jahrgänge 2007 und 2008 stand am letzten Novembersamstag der erste von drei Teilen des Mehrkampf-Cups auf dem Programm. Absolviert werden mussten in Basel 50m Rücken und Brust, 100m Lagen und 200m Freistil. Neben den Einzelwertungen werden am Ende alle drei Teile zusammengewertet. Bei 32 Starts überzeugte der Fricktaler Nachwuchs am 1. Termin mit 22 neuen Bestzeiten. Juliette Siegfried (Jg. 08, Frick) sicherte sich in neuer Bestzeit von 41,86 Bronze über 50m Brust. Solana Weichelt (Jg. 07, Elfingen) erschwamm als 4. über 50m Rücken in 38,84 (B) ihr bestes Ergebnis. Ebenfalls in die Top Ten kraulte Carina Sutter (Jg. 07, Frick) mit Platz 8 in 2:48.70 über 200m Freistil. Als 13. in 42,04 (B) über 50m Rücken schlug Linda Egger an. Über 50m Brust ging Platz 15 in 46,65 (B) ging an Elina Gallert (beide Jg. 07, Frick) sowie Platz 18 in 50,02 (B) an Joshua Weibel (Jg. 07, Stein). Platz 24 bzw. 33 über 50m Rücken (46,33 B bzw. 49,82 B) erreichten Nevin Rippstein und Christoph Helm (beide Jg. 08, Frick).