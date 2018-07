Von den guten Bedingungen bei hochsommerlichem Wetter im Sportbad St. Jakob profitierten 27 Fricktaler, die erfolgreich bei den Regionalen Meisterschaften starteten. Neben vielen Bestzeiten gab es insgesamt elf Medaillen, neun Finalteilnahmen und einen neuen Clubrekord über 4x50m Lagen der Mädchen.

Als Nachrückerin ins Finale über 200m Rücken gekommen, konnte sich Annick Willemsen (Jg. 96, Kaisten) am Nachmittag um über vier Sekunden auf 2:35,23 steigern und holte überraschend Bronze. Im Finale über 50m Rücken schwamm sie in 32,72 auf Platz 6, über 50m Brust in 37,34 auf Platz 8. Für alle drei Rückenfinals qualifizierte sich David Willemsen (Jg. 00). Über 50m und 200m schrammte er mit Platz 4 in 30,54 bzw. 2:24,26 knapp an den Medaillen vorbei, über 100m Rücken belegte er in 1:05,76 Platz 6. Bronze sicherte er sich am Vormittag in der Kategorie 17 Jahre und älter in 2:22,92 über 200m Rücken. Gleich drei Fricktalerinnen starteten im Finale über 200m Schmetterling. Ebenfalls auf Platz 4 schlug Bigna Schall (Jg. 99, Wölflinswil) in 2:45,37 an, gefolgt von Lara Hugenschmidt (Jg. 03, Frick) in 2:45,69 auf Platz 5 und Rebecca Rau (Jg. 04, Lörrach) in neuer Bestzeit von 2:47,12 auf Platz 6. In den Kategorienwertungen am Vormittag ging Bronze über 200m Schmetterling an Schall. Hugenschmidt holte Gold über 200m Schmetterling sowie Bronze in neuen Bestzeiten über 50m (31,21) und 100m (1:09,18) Schmetterling. Ebenfalls eine Gold- sowie zwei Bronzemedaillen sicherte sich Julius Ilten (Jg. 04, Kleindöttingen) in der Kategorie der 13- und 14-Jährigen. Er siegte in neuer Bestzeit von 2:36,69 über 200m Lagen und erschwamm Bronze über 50m (37,84 B) und 100m (1:20,86 B) Brust. Gleich zwei Silbermedaillen erkämpfte Lewis Rippstein (Jg. 06, Frick) in der Kategorie 12 Jahre und jünger über 50m Freistil in 31,72 (B) und 50m Rücken in 37,76 (B).

Mit vierten Plätzen knapp am Treppchen vorbei schwammen Yelda Bostan (Jg. 06, Stein) über 100m Schmetterling (1:22,13 B) und Lia Schiess (Jg. 06, Frick) über 100m Rücken (1:22,12 B) und 200m Lagen (2:59,92 B).

Über 4x50m Lagen erzielten Annika Fey (Jg. 04, Frick), Rebecca Rau, Jolina Wächter (Jg. 04, Oeschgen) und Larissa Sutter (Jg. 04, Frick) in 2:23,98 einen neuen Clubrekord und holten Platz 8. Platz 5 ging über 4x50m Freistil an Julius Ilten, Silvan Kopp (Jg. 05, Bözberg), Samuel Zidek (Jg. 04, Herznach) und Lewis Rippstein in 2:04,64.

In den Einzelrennen schwammen zehn weitere Fricktaler in die Top Ten ihrer Wertungsklassen.

Fünfter wurde Silvan Kopp in 36,62 (B) über 50m Rücken. Platz 6 sicherten sich Jasmin Fey (Jg. 06, Frick) in 36,15 (B) über 50m Schmetterling, Juliette Siegfried (Jg. 06, Frick) in 44,72 über 50m Brust und Svenja Steiner (Jg. 03, Anwil) in 1:21,57 (B) über 100m Schmetterling sowie in 3:07,89 über 200m Brust. Als siebter schlug Samuel Zidek in 40,09 (B) über 50m Brust an. Platz 8 erreichten Annika Fey in 2:46,12 (B) über 200m Rücken, Jolina Wächter in 2:57,06 (B) über 200m Schmetterling und Joel Weiss (Jg. 01, Gipf-Oberfrick) in 4:45,24 über 400m Freistil sowie in 2:30,43 über 200m Schmetterling. Als 9. kamen Fabian Hafner (Jg. 00, Gipf-Oberfrick) in 34,95 (B) über 50m Brust und Massimo Profeta (Jg. 04, Frick) in 39,66 (B) über 50m Rücken ins Ziel.

In die Top 20 schwammen als 11. in 31,82 (B) bzw. als 13. in 32,21 (B) über 50m Freistil Larissa Sutter und Cynthia Wiedemann (Jg. 05, Rheinfelden) sowie Maika Pietzonka (Jg. 05, Magden) als 20. in 41,73 (B) über 50 Rücken.

Weitere Bestzeiten und Platzierungen gingen an Elina Gallert (Jg. 07, Frick) mit Platz 21 in 43,67 (B) über 50m Rücken, Mia Gisler (Jg. 06, Frick) mit Platz 34 in 37,66 über 50m Freistil, Enya Pietzonka (Jg. 04, Magden) mit Platz 22 in 33,70 (B) über 50m Freistil, Sarah Santoro (Jg. 06, Anwil) mit Platz 23 in 36,03 (B) über 50m Freistil und Carina Sutter (Jg. 07, Frick) mit Platz 24 in 44,55 (B) über 50m Rücken.