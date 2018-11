16 der qualifizierten 23 Schwimmer starteten erfolgreich am zweiten Novemberwochenende in Allschwil bei den Regionalen Hallenmeisterschaften. Für einen Paukenschlag sorgte die Damenmannschaft über 4x100m Freistil. Mit einer tollen Mannschaftsleistung und viel Kampfgeist holten Annick Willemsen (Jg. 96, Kaisten), Bigna Schall (Jg. 99. Wölflinswil), Rebecca Rau (Jg. 04, Lörrach) und Larissa Sutter (Jg. 04, Frick) Bronze in 4:18,29. Auch in ihren Einzelrennen gewannen zwei Schwimmerinnen der erfolgreichen Staffel Medaillen: Annick Willemsen sicherte sich Silber in neuer Bestzeit von 35,45 über 50m Brust und Bronze in 2:29,20 über 200m Rücken. Bigna Schall schwamm über 100m Schmetterling in 1:10,45 zu Bronze.

Über 4x50 Freistil wurden Annick Willemsen, Jolina Wächter (Jg. 04, Oeschgen), Larissa Sutter und Rebecca Rau 8., in die Top Ten schwammen mit Platz 9 ebenfalls die Herren mit Fabian Hafner (Jg. 00, Gipf-Oberfrick), David Willemsen (Jg. 00, Kaisten), Samuel Zidek (Jg. 04, Herznach) und Julius Ilten (Jg. 04, Kleindöttingen). Da die Wertung nur in der offenen Klasse erfolgte, ging es insbesondere für die Jüngeren vorwiegend darum Erfahrungen zu sammeln und ihre Bestzeiten möglichst zu unterbieten. Erfreulich vielen Aktiven gelang damit bereits der Sprung unter die Top Ten bzw. Top 20. Platz 5 erreichte Fabian Hafner in 5:21,56 über 200m Lagen. Über 800m Freistil pulverisierte Rebecca Rau ihre Bestzeit und schwamm in 10:08,38 auf Platz 4 vor Jolina Wächter in 10:21,16 (B). Mit Platz 10 in 10:44,12 komplettierte Larissa Sutter die tolle Mannschaftsleistung. Weitere Fricktaler platzierten sich in die Top 20: Platz 12 in neuer Bestzeit von 2:51,50 über 200m Brust holte Julius Ilten, ebenfalls auf Platz 12 in 4:58,71 (B) beendete Lara Hugenschmidt (Jg. 03, Frick) ihr Rennen über 400m Freistil. Krankheitsbedingt konnte sie den Wettkampf leider nicht mehr fortsetzen. Auch krankheitsbedingt noch nicht wieder in Bestform schwamm David Willemsen in 1:05,21 über 100m Rücken auf Platz 13. Mit neuen Bestzeiten in allen Rennen gelang Massimo Profeta (Jg. 04, Frick) ein sehr guter Wettkampf, in 2:57,28 über 200m Brust erreichte er als 16. seine beste Platzierung. Platz 17 in 3:04,32 bzw. Platz 19 in 3:19,99 ebenfalls über 200m Brust gingen an Svenja Steiner (Jg. 03, Anwil) und Samuel Zidek, Enya Pietzonka (Jg. 04, Magden) schlug über ebendiese Strecke als 22. in 3:13,51 an. Yelda Bostan (Jg. 06, Stein) glänzte mit tollen Bestzeiten bei fast allen Starts und holte mit Platz 27 in 1:21,71 über 100m Schmetterling ihr bestes Ergebnis, Solana Weichelt (Jg. 07, Elfingen) gelang dies mit Platz 59 in 1:25,57 über 100m Rücken und Lewis Rippstein (Jg. 06, Frick) in 30,61 als 52. über 50m Freistil. Für alle drei war das Unterbieten der Limiten bereits ein toller Erfolg.