Am Samstag 14. September 2019, ab 14:00 Uhr, beginnt in der Fraumatt-Turnhalle in Liestal die finale Phase der NLA Radball-Meisterschaft. Der VMC Liestal wird dabei durch das Duo Andry Accola und Lukas Oberer vertreten werden. Die beiden konnten sich in den neun Qualifikationsrunden mit dem sechsten Platz für die finalen Runden im Herbst qualifizieren. In Liestal treffen die Liestaler auf die besten fünf Schweizer Teams, unter anderem auch auf das junge und aufstrebende Team aus dem fricktalischen Möhlin mit Luc Graf und Simon Fischler.

Im Rahmenprogramm dieser NLA-Meisterrunde stehen am Samstag eine Qualifikationsrunde der U23-Meisterschaft, sowie ein Turnier der 1. Liga auf dem Programm. Am 1. Liga-Turnier werden sich die Liestaler 2. Liga-Schweizermeister Martin Gerber und Leo Moser den eigenen Zuschauern erstmals nach dem Titelgewinn zeigen. Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen des Nachwuchses. Von 09:00 – 16:00 Uhr stehen in vier Nachwuchskategorien zahlreiche Mannschaften aus der Region und dem angrenzenden Ausland im Einsatz. Dabei sind natürlich auch die U17 Vizeschweizermeister aus Liestal, Simon Oberer und Michael Schürpf. Im Weiteren werden in jeder Kategorie je eine Mannschaft des VMC Liestal im Einsatz stehen.

Samstag 14.09.2019:

10:30 – 13:30 U23 Schweizermeisterschaft

11:00 – 14:00 internationales 1. Ligaturnier

14:00 – 19:00 NLA Meisterrunde

Sonntag 15.09.2019

09:00 – 12:15 internationale U11 und U13-Turniere

12:45 – 16:00 internationale U15 und U17-Turniere