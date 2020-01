Am Freitag, 24. Januar 2020, ab 18.30 Uhr, fanden erfreulicherweise über 40 Personen den Weg in den Pavillon beim Quartierzentrum Föhrewäldli zum traditionellen Racletteabend des Quartiervereins Fahrweid. Der Pavillon war fast zu klein für all die vielen Besucher. Aus überallher kamen die Leute, die das vom Quartierverein spendierte Raclette mit den Zutaten wie Kartoffeln, Gurken, Zwiebeln usw. genossen. Tee und Mineralwasser wurden ebenfalls gratis abgegeben, nur die alkoholischen Getränke mussten selbst bezahlt werden. Es konnte so viel Raclette gegessen werden, wie man wollte. Käse und Kartoffeln waren ausreichend vorhanden. Während dem Raclette war der Kirsch sehr gefragt und nach dem Essen natürlich der ‘Röteli’. Als Zugabe wurden Schaumküsse verkauft und die Schachtel war im nu ausverkauft. Den Vorstand freute es natürlich sehr, dass so viele Leute erschienen, das Raclette genossen, sich über alles unterhielten und besonders der Verkehr in der Fahrweid gab viel zu reden. Einige freuten sich schon auf den Racletteabend 2021.