Raclette- und Grillabend der Männerriege Oberkulm

am Freitag, 09. August 2019 ab 18:15 bei der Wynenschulanlage

Die Sommerferien der Schule gehen dem Ende entgegen und es ist wieder Zeit, dass die Männerriege Oberkulm zum traditionellen Raclette- und Grillabend einlädt. Das Fest findet auf dem Vorplatz vor der Aula der Wynenschulanlage statt. Dieser Standort hat sich bestens bewährt, garantiert er doch auch bei feuchter Witterung einen trockenen Platz im Festzelt.

Die Küchenmannschaft der Männerriege bietet verlockende Speisen an. Nebst einem feinen Raclette mit Kartoffeln werden auch grillierte Steaks, Bratwürste und Cervelats mit Pommes Frites oder Brot stets gerne verlangt. Das Getränkeangebot reicht von Wein, Bier, Most, alkoholfreien Getränken bis zu den verschiedenen Kaffees. Nicht zu vergessen sind die von den Gattinnen der Männerriegler selbstgebackenen Kuchen und Torten. All dies wird zu vernünftigen Preisen abgegeben.

An Unterhaltung wird auch einiges geboten: Sportinteressierte können die spannenden Volleyballspiele der Regionalmannschaften verfolgen. Für die Kinder werden Geschicklichkeitsspiele angeboten, das Mitmachen wird mit Sachpreisen belohnt. Es steht auch eine Gumpiburg für die Kinder zur Verfügung. In der Festwirtschaft wird zu einem bescheidenen Einsatz von Fr. 1.- das Glücksrad gedreht, wobei wiederum die begehrten Gutscheine und schöne Sachpreise zu gewinnen sind.

Die Festwirtschaft hat ab 18:15 geöffnet und das Volleyballturnier beginnt um 19:00. Das Fest findet bei jeder Witterung statt.

Die Männerriege Oberkulm freut sich, viele Gäste bewirten und verwöhnen zu dürfen. Wir sehen uns am 09. August!