Trotz einer Niederlage in der letzten Partie auswärts gegen den STT Lugano konnte das NLA-Team des TTC Rio-Star Muttenz seinen Vorsprung in der Tabelle bewahren und sich somit zum Qualifikationssieger küren.

Somit startet unser Team mit der bestmöglichen Ausganslage in die Playoffs und ist für den Halbfinal qualifiziert. Dort treffen wir am Wochenende von 11. und 12. Mai auf den TTC Wil SG, welcher sich im Viertelfinale gegen den CTT ZZ-Lancy durchsetzen konnte.

Neuauflage des letzten Finales

Es kommt also schon im Halbfinale zu einer Neuauflage des letzten Finales zwischen Wil und Muttenz. Unsere erste Mannschaft möchte sich unbedingt für die Finalniederlage im vergangenen Jahr revanchieren und den erneuten Einzug in den Superfinal am 1. Juni in Schaffhausen schaffen.



Wir würden uns freuen Sie am 11. Mai 2019 um 15:00 Uhr zu unserem Heimspiel in der Turnhalle Kriegacker begrüssen zu dürfen.