Bei bester Laune fuhren die Teilnehmer des Probe-Weekends am Samstag Morgen früh in den Jura, um intensiv am Repertoire zu feilen und die Zeit an der Sonne zu geniessen. Ebenfalls galt es, sich auf das Adventskonzert vom 9. Dezember in der Katholischen Kirche Zuchwil vorzubereiten und ein Weihnachtsstück einzustudieren. Im Centre Orchidée in Les Genevez hat man das perfekte Haus für diesen Anlass gefunden. Um Zwischendurch etwas Luft und Sonne geniessen zu können, verpflegten wir uns in der Dorfbeiz, welche mit einem 10minütigen Fussmarsch zu erreichen war. So konnte danach wieder frisch gestärkt gearbeitet werden. Bevor wir am Sonntag Nachmittag wieder in die Nebelsuppe abtauchen mussten, wurde an der Herbst-Sitzung auch noch das Thema Neumitglieder diskutiert. Es stellte sich heraus, dass bei den Soprano's, Doppelbesetzung Bass, Percussion und Schlagzeug Bedarf an neuen Bandmitgliedern besteht. Interessenten können ganz unverbindlich nach Voranmeldung in den Proben vorbeischauen. Vorkenntnisse sind nicht nötig, jedoch ein gutes Taktgefühl Bedingung. Mehr Infos und Kontaktadresse unter www.panchitas.ch