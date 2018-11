Am Mittwochabend 21. November im Singsaal war es wieder so weit: Die Preisverleihung des Ballonwettbewerbs Kinderfest Biberist fand statt. Von den ca. 600 abgeschickten Ballonkarten kamen fast 150 retour, 20 davon kamen in die Ränge. Ähnlich wie letztes Jahr gab es in der Höhe scheinbar Westwind, der die Ballone über den Bodensee in Richtung Süddeutschland trug. Einzig der Siegerballon schaffte es bis nach Österreich, genauer nach Tamsweg südöstlich von Salzburg, das sind sage und schreibe 472 km Luftlinie. Die stolzen Gewinnerinnen und Gewinner konnten sich der Reihe nach einen attraktiven Preis aussuchen. Herzlichen Dank den Gewerbebetreibenden in Biberist, Lohn-Ammannsegg und Umgebung für das Sponsoren der tollen Preise.

Verein Kinderfest Biberist