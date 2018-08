Wie man Leitsätze spielerisch verinnerlicht und Mitarbeitende involviert.

Die Mitarbeitenden und Vorstandsmitglieder der Kinderkrippe Olten Sonnhalde Hagmatt erarbeiteten 2017 in mehreren Workshops gemeinsam Führungsleitsätze für das Unternehmen. Diese galt es diesen Sommer im Rahmen eines Wettbewerbs griffig und konzentriert zu visualisieren. Drei Teams, bestehend aus den beiden Krippen und dem 8-köpfigen Vorstand – legten sich ins Zeug und hantierten kreativ mit Schere, Leim und Farbe. Die Auseinandersetzung mit den Leitsätzen und das gemeinsame Gestalten und Ausarbeiten war für die Ersteller der Collagen ein spannender Prozess.

Die Prämierung der drei Werke fand am 21. August in der Schlosserei Genussfabrik in Olten statt.

Als prominente Jury amteten der Oltner Künstler und Kunst-Professor Christof Schelbert (Hochschule für Gestaltung und Kunst, Basel) und seine Gattin, Iris Schelbert-Widmer, Stadträtin Direktion Bildung und Sport. Die beiden stellten den Anwesenden die drei Arbeiten kurz vor und beurteilten sie nach den Kriterien „Inhaltliche Arbeit“, „gestalterische Umsetzung“ und „Auseinandersetzung mit den Leitsätzen“. Die drei Gruppen wählten äusserst unterschiedliche gestalterische und inhaltliche Umsetzungen, sodass drei ausnehmend eigenständige, eigentlich nicht vergleichbare, fantasievolle und gelungene Kunstwerke entstanden sind. Daher auch das sehr diplomatische und charmant vorgetragene Fazit von Iris und Christof Schelbert, dass drei Sieger aus dem Wettbewerb hervorgehen.

Weitere Informationen zum Angebot der Kinderkrippe Olten und ihrer Werte finden sich unter kinderkrippe-olten.ch.