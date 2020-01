Politapero der EVP Dietikon zum Neubau Doppelkindergarten Gjuch

Am Freitag, 10. Januar 2020, fand der erste öffentliche Anlass der EVP Dietikon in diesem Jahr statt.

Frau Petra Loser, Leiterin Schulliegenschaften Dietikon, Daniela Saxer, Projektleiterin Hochbau und die beiden Stadträte Reto Siegrist, Schulvorstand, und Toni Kiwic, Hochbauvorstand, haben uns das Projekt Neubau Doppelkindergartens Gjuch und die Aufwertung des Spielplatzes und Quartierparks Lozziwiese sehr ausführlich und anhand der Ausstellung im Foyer des Stadthauses vorgestellt. Unsere Fragen konnten kompetent beantwortet werden, auch die Sorge um den alten, sehr grossen Silberahorn scheint unbegründet zu sein. Er soll während der Bauphase geschützt werden damit wir uns noch lange an ihm freuen können.

Beeindruckende Zahlen lieferte uns SR Reto Siegrist. In den nächsten 15 Jahren wird die Schülerzahl mit hoher Wahrscheinlichkeit um 46 % wachsen. Neben neu benötigten Schulräumen und Turnhallen sind auch fast all unsere jetzigen Schulhäuser in die Jahre gekommen und müssen saniert und dem heutigen Schulbetrieb angepasst werden.

Die Mitglieder der EVP Dietikon fassten nach kurzer Diskussion einstimmig die Ja-Parole für den Kredit in der Höhe von Fr. 3'219'100.00 für den Neubau Doppelkinderkarten und die Aufwertung des Quartierparks Lozziwiese.

Beim anschliessenden Apéro konnten wir den Abend in interessanten Gesprächen ausklingen lassen.

EVP-Ortspartei Dietikon

Christiane Ilg-Lutz

Präsidentin