Am Eidg. Turnfest in Aarau nahmen wir von PluSport Region Olten mit zwei Teams an verschiedenen Disziplinen teil und gewannen dabei als Gruppen die Gold- und Silbermedaille. Super, das hat alle unglaublich gefreut!

Am Samstag nahmen wir dann mit den anderen PluSport Vereinen am Umzug teil.

Das war ein tolles und einmaliges Erlebnis! Danke!