Bei herrlichem Spätsommerwetter konnte die FDP Ennetbaden ihr alljährliches Picknick durchführen. Da dieses Jahr Wahlen anstehen, wurden auch Kandidaten eingeladen die in den Ständerat, Nationalrat oder Regierungsrat möchten. Die Ehre gaben uns Thierry Burkart, Gina Kern, Susanne Marclay, Silvan Hilfiker, Adrian Schoop und Jeanine Glarner. Jürg Braga, Vizeammann, begrüsste die Anwesenden und ging auch kurz auf die Kandidaten ein. Im Kreise der FDP gab es dann Wurst mit Brot vom Grill, anschliessend Käseplatten und Kuchen mit Kaffee. Der Wein aus Ennetbaden, gestiftet von einem langjährigen Mitglied, mundete vorzüglich. Vielen Dank an Simone für die Organisation, Philipp am Grill und Erwin an der Theke.