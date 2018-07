Beim Tennisturnier in Füllinsdorf gewann bei den Damen jeweils die Nr. 1 der Setzliste; Ladina Solèr (Nr. 107 der Schweizer Tennisrangliste) in der Konkurrenz N4/R4 sowie Jolanda Marti (R4/R7). Pedro Salas (Nr. 34) wiederholte seinen Vorjahressieg und holte sich den zweiten Titel in der Hauptkonkurrenz der Herren am Füllen-Cup. Die weiteren Sieger hiessen: Urs von Rotz (R3/R6) sowie Nicco Marelli (R6/R9).