Das Wetter meinte es gut am diesjährigen Outdoor Bockabend der Guggenmusik Gipsbachschluderi Ehrendingen. Fleissige Hände hatten bereits am Freitag mit dem Aufbau des Festplatzes begonnen. Am Samstagmorgen folgte dann noch der Feinschliff. Endlich war es soweit.

Der strahlende Sonnenschein und die frühlingshaften Temperaturen lockten viele Besucher an. Sie strömten in Scharen zum Kiesplatz und genossen das fasnächtliche Treiben. Wiederum waren zahlreiche Guggen in Ehrendingen zu Besuch und verwandelten den Platz mit ihren farbenfrohen Kostümen und den Guggen-Klängen in eine ganz eigene Welt.

Den Auftakt machten die Gipsbachschluderi gleich selbst. Zum neuen Lied “Ti amo“ schunkelte das Publikum freudig mit und plötzlich wurde es ganz still und alle horchten: Die Posaunen und Sousaphone stimmten gemeinsam das Lied “der Hirte“ an.

Der Anlass erfreute Gross und Klein und hat sich mit den Jahren zu einem gemütlichen Familienfest entwickelt. Bei zahlreichen Besuchern gehört der Bockabend jedes Jahr fest in die Agenda. Der nächste grosse Event der Gipsbachschluderi ist der Hotschenball welcher am 5. März 2019 in Ehrendingen stattfindet.