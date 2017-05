Vorschau NLA- Landhockey Herren, 11. Runde

Letzte Runde verabschiedete sich der Oltner Stadtklub nach einem glücklichen Auswärtserfolg in Lugano vom Tabellenende und heute schielt der eine oder andere bereits wieder bezüglich Playoffs auf die Tabelle! Solche Spiele sind aber nur in der Theorie moeglich, denn allen Beteiligten ist klar, die Playoffs sind bei 10 Punkten Rückstand ausser Reichweite. Trotzdem sind die Fortschritte im spielerischen Bereich, die das junge Team von Erfolgstrainer Gerhard bisher gemacht hat, unübersehbar. Einzig in der Defensive harzt es weiterhin,sinnbildlich dafür kassierte Olten letzten Sonntag wieder drei Eckentore!

Sonntags trifft der HCO auf eine ebenfalls junge,unerfahrene Mannschaft aus Genf. Die Romands schlugen sich bisher beachtlich und sind hinter Wettingen auf Platz zwei klassiert. Trotzdem kämpfen auch sie noch um den Einzug in die Finalspiele. Ueberragender Akteur bei Servette ist der Eckenschütze Garreta, der für sein Team bereits siebenmal traf.

Sonntag,21.05.2017 15.00 Uhr im Kleinholz

HCO : Servette HC Genf

HC Olten:Müller; C. Roth, Leonhardt, Büchler, Studemann, C.Schärer, D. Schärer, Gassner, Hunziker, Rindlisbacher, Fallegger, Wintenberger, Berger, Hunziker, Knabenhans,Eismann.