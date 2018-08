Sterntour von Erlebnis Freiamt

Zum Ziel der diesjährigen Sterntour von Erlebnis Freiamt, die Oldie Scheune in Mühlau, starteten die Wanderer in Benzenschwil und die Velofahrer in Muri. Unterwegs erhielten die Teilnehmer Informationen zur Geschichte, Landschaft, Kultur und ÖV der besuchten Gegenden. Kurz nach der Mittagszeit trafen beide Gruppen bei der Oldie-Scheune ein. Nach dem gemeinsamen Bräteln zeigte Besitzer Hans Hadorn seine Ausstellung. Zuerst ging es zu den Traktoren. Klar waren dort solche der Marke Bührer vertreten, aber auch Exoten wie Neuhaus, Stihl, SLM (Schweiz. Lokomotiv- und Maschinenfabrik) und sogar ein Dreirad-Traktor war zu sehen. Alle Objekte wurden von Hans Hadorn eigenhändig in stundenlanger Arbeit restauriert. Nachher zeigte er den Teilnehmern seine Sammlung an Haushalts- und Handwerksateliers. Zu jedem Ausstellungsstück hat er eine persönliche Beziehung, die meisten verbunden mit einer spannenden Geschichte. Zuletzt öffnete er noch die Tore zu seinen Oldtimer-Autos, bevor die Wanderer das letzte Teilstück nach Merenschwand unter die Füsse und die Velofahrer die Fahrt bis Muri unter die Räder nahmen.