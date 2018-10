Gospel: Kult - Tradition - Brauchtum? Erleben Sie lockere Interpretation mit dem Unity Gospelchor. Lassen Sie sich vom diesjährigen Repertoire verführen und geniessen Sie die unterschiedlichsten Facetten der Songs.

Gospel ist nach deutschem Sprachgebrauch jene christliche afroamerikanische Stilrichtung, die sich Anfang des 20. Jahrhunderts aus dem Negro Spiritual sowie Elementen des Blues und Jazz entwickelt hat. Im Originalverständnis der englischen Sprache bezeichnet „Gospel Music“ im weitesten Sinne die Entwicklung der christlichen Musik auf dem amerikanischen Kontinent. Aber man kann es auch ganz simpel sehen. «Ich habe einfach enorm Freude am Singen, das befreit irgendwie und zudem geniesse ich die fröhliche Gesellschaft» bestätigt eine engagierte Sängerin, die erst seit diesem Jahr im Gospelchor Umiken mitsingt. Und das ist es wohl auch, das Geheimrezept, weshalb der Gospelchor auch über eine grosse «Fangemeinde» verfügt und die Konzerte jeweils bis auf den letzten Platz ausgebucht sind.

Von Herz, Liebe und der Farbe Rot

Für das diesjährige Spätherbstkonzert haben sich die Verantwortlichen Liederkompositionen rund um das Thema Herz und Liebe ausgedacht. Ganz geschickt eingefädelt. Rot ist ja auch die Farbe der Liebe und, was für ein Zufall, das Markenzeichen, die roten Schals der Sänger, zieht sich auch beim aktuellen Konzertprogramm wie ein roter Faden durch die wunderbaren Musikstücke. Besonders zwei der neuen Lieder «I give you my heart» und «your love» könnten nicht passender sein und sorgen garantiert für ein Zuhörererlebnis ! Ziel erreicht, denn ein «Credo» des ungefähr 50 aktiven Sängerinnen und Sänger umfassenden Chor’s ist es denn auch, mit der Musik den Menschen die Herzen zu öffnen und sie für Augenblicke die Alltagssorgen vergessen zu lassen. Verena Eckert leitet den Chor mit ansteckender Euphorie seit xxx Jahren, Marcel Bryner (Piano) sowie Martin Hunziker (Schlagzeug) komplettieren die Formation.

Wer übrigens Lust hat mitzusingen, darf gerne einmal «mitschnuppern». Vielleicht nicht gerade an einem der Konzertabenden – aber eine Mitsinggelegenheit anlässlich der jeweiligen Chorproben ist jederzeit möglich.

Konzerte:

Sa. 17.11.2018 19.00 Uhr Konzert Ref. Kirche Schinznach Dorf

So. 18.11.2018 19.00 Uhr Konzert Stadtkirche Brugg

So. 09.12.2018 17.00 Uhr Adventssingen Kirche Umiken