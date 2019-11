Öffentliche Probe Brass Band Solothurn

11.12.2019 ; 20:00 Uhr ; Jugendherberge Solothurn

Aktuell sind wir mit unserem neuen Dirigenten Yannick Mathys im Endspurt der Vorbereitungen für den Schweizerischen Brass Band Wettbewerb in Montreux (23.11.2019).

Danach üben wir mit Freude für unsere Adventskonzerte am 14. (Kapuzinerkloster Solothurn) und 15. Dezember (Kirche St. Martin Zuchwil).

Möchtet Ihr gerne live miterleben, wie wir an unseren Stücken üben, der Dirigent mit uns arbeitet und wie wir mit Herzen musizieren?

Dann besucht uns am 11.12.19 ab 20:00 in unserem Probelokal in der Jugendherberge Solothurn (oberster Stock). Wir freuen uns!

Musik liegt uns am Herzen - diese Begeisterung möchten wir unserem Publikum weitergeben.