Für viele Vereine stellt die Teilnahme am Kantonalfinal der Schweiz. Gruppenmeisterschaft einen wesentlichen Saisonhöhepunkt dar. Dies nicht nur aus sportlicher Sicht, sondern auch aus geselliger Sicht. Zudem sorgten die Verantwortlichen des SOSV, mit Andreas Christen (Aetigkofen) an der Spitze, zusammen mit der Platzorganistion für einen reibungslosen Ablauf des dichtgedrängten Programmes. So zog Christen anlässlich der Rangverkündung eine sehr positive Bilanz und dankte vor allem der Platzorganistion für ihre Mithilfe, sei dies im Schiessbetrieb oder in der Wirtschaft.

In der Feld A (Sportgewehre) lag Titelverteidiger SV Oberbuchsiten bereits nach der ersten Runde mit 961 Pkt. in Front, vor Nunningen Feld und Günsberg Feld, jedoch waren auch noch weitere Gruppen nicht allzuweit zurück. In der 2. Runde realisierte dann Niederbuchsiten SV (Markus Müller, Marco Felder, Jaqueline Hafner, Daniel Uebelhard, Patrick Studer) mit 953 Pkt. das Höchstresultat und schaffte damit noch den Sprung auf den 2. Rang. Nunningen (Köbi Hänggi, Christian Bühler, Michael Hollinger, Pascal Tschopp, David Gasser) konnte sein Resultat aus der ersten Runde nicht bestätigen, rettete aber trotzdem noch einen knappen Zweipunktevorsprung auf Aeschi RSV und belegte somit den 3. Rang mit 1889 Punkten.

Ganz an der Spitze gab es jedoch keine Änderung. Das Quintett des Schützenvereins Oberbuchsiten mit Georg Studer, Andreas Bader, René Bürgi, Daniela Studer und Markus Trösch leistete sich sogar noch einen Fehlschuss (falsche Scheibe) und verteidigte dennoch mit einem Total von 1357 Pkt., jedoch nur noch einem Punkt Vorsprung, seinen Vorjahressieg.

Im Feld D (Ordonnanzgewehre) realisierte Boningen MS (Edgar Wyss, Markus Borer, Matthias Wyss, Walter Wyss und René Lenz) wie im Vorjahr in der ersten Runde mit 697 Pkt. das Höchstresultat. Doch in diesem Jahr liessen sie sich diese Führung auch in der zweiten Runde nicht mehr nehmen und wurden mit 1376 Pkt. Kantonalmeister.