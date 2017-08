Hallo, ich bin Hugo, Forscher und zukünftiger Profi - Erfinder. Ich liebe Kuchen und baue mir deshalb eine Muffin – Back - Maschine, den Cake-Bake2017S. Leider funktioniert diese noch nicht richtig, weshalb ich dringend DEINE Hilfe brauche!

Ich freue mich auf ein spannendes Abenteuer mit dir und wer weiss, was in dieser Woche sonst noch passieren wird!

Bis bald, dein Hugo

Diese Nachricht hinterliess Hugo beim Cevi Reinach. Wir reisen wieder ins Herbstlager, dieses Mal nach Wengen BE. Während des 2. - 7. Oktobers 2017 helfen wir Hugo. Die Reise kostet 250.- CHF, bei Geschwistern ist jedoch eine Preisreduktion möglich. Am besten geeignet sind Helfer, die im Schuljahr 2017/2018 in der 3. – 6. Klasse sind. Das Lager wird unter J&S durchgeführt. Nähere Infos folgen nach der Anmeldung, welche verbindlich ist.

Anmeldungsflyer liegen im reformierten Kirchgemeindehaus in Reinach auf, oder auf www.cevi-reinachag.ch. Anmeldeschluss ist der 1. September 2017. Bei weiteren Fragen melden Sie sich bitte beim Lagerleiter Michael Stirnemann, 079 963 00 22.

Möchtest du unverbindlich an einem CEVI Samstag-Nachmittag bei uns reinschnuppern? Kein Problem! Einfach unserem Jahresprogramm unter www.cevi-reinachag.ch folgen und vorbeikommen.