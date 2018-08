In der Qualifikationsrunde (Heat 2) liess die Aargauerin ihre Konkurrenz bereits weit hinter sich. Die Ukrainerin Anna Hontar, welche in der Qualifikationsrunde Heat 1 gewann, war 4.46 Sekunden langsamer als die Schweizerin. Im Finallauf konnte sich Nora Meister erneut steigern und gewann mit einem Vorsprung von 5.47 Sekunden vor Anna Hontar (UKR) und der Schwedin Nicola St Clair Maitland.

Die in Lenzburg wohnhafte Schweizerin mit Einschränkungen an den unteren Extremitäten und einer Hörbehinderung schwamm letztes Jahr an der EM in Funchal (POR) das erste Mal in ein Finale. Das Bestergebnis war bis heute aber noch ein 5. Rang. Jetzt darf sie sich Europameisterin nennen. «Unglaublich, Gold und eine mega Zeit geschwommen» so das Golden Girl.

Der Nationaltrainer war schon gestern nach den zwei Silbermedaillen von Joshua Grob und Stephan Fuhrer aus dem Häuschen. «Nora ist ein tolles Rennen geschwommen. Dass sie im Finale noch so über sich hinauswachsen konnte, verdankt sie nicht zuletzt ihrem Fleiss und ihrer Ausdauer. Glückwunsch!»

Tokio 2020 als grosses Ziel

Nora Meister hat somit einen wertvollen Schritt im Hinblick auf ihr Ziel, die Paralympics in Tokio 2020, gemeistert. Die Schweizer Para-Schwimmer überstrahlen die Europameisterschaft in Dublin. Joshua Grob gewann bereits Silber und Bronze. Der Zürcher Stephan Fuhrer schwamm auch zu Silber und mit Nora Meister ist der Medaillensatz nun auch farblich komplett. Für die Schweizer sind bis Sonntag noch fünf Wettkämpfe offen.