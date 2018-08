Das Video insgesamt, aber auch Basel als Schauplatz haben Symbolcharakter. Wenn nämlich im Jahr 2019 zwei der weltgrössten und wichtigsten Badminton-Anlässe in der Basler St. Jakobshalle stattfinden, sollen sie auf die gesamte Schweizer Sportöffentlichkeit ausstrahlen.



Bereits diesen September startet Swiss Badminton mit einer Breitensport-Turnierserie in Clubs und privaten Badminton-Centers. Bis Ende August noch können sie sich für die Turnierreihe «#Allin4Basel2019» eintragen, bei der sich alle Teilnehmenden WM-Tickets sichern können.

Der Erfolg ist durchschlagend: Schon heute steht fest, dass sich Hunderte von Badmintonspielerinnen und -spielern an der Aktion beteiligen und nach Basel reisen werden. Und noch ist das Anmeldeverfahren im Gange.... Im Februar 2019 startet Swiss Badminton zudem mit einer umfangreichen Schulsportaktion, bei denen die schnellste Rückschlagsportart der Welt in die Schulen getragen wird. Beide Aktionen dauern bis im Frühsommer 2019.



Das Yonex Swiss Open findet vom 12. bis 17. März 2019 statt. Für das Weltranglisten-Turnier mit 150'000 USD Preisgeld gastieren die weltbesten Badminton-Spieler in der Basler St. Jakobshalle. Der Anlass vereint seit vielen Jahren die Crème de la Crème der Szene am Rheinknie und erhält in diesem Jahr sogar einen doppelt so hohen Stellenwert.

Die 250 besten Spieler der Welt

Die Qualifikationspunkte werden nämlich in der Halle der kommenden Weltmeisterschaft ausgespielt. Diese Chance, sich auf dem Originalcourt auf den Topanlass vorzubereiten, dürfte sich keiner der Weltstars entgehen lassen.



Der eigentliche Höhepunkt werden dann die Badminton-Weltmeisterschaften sein, die vom 19. bis 25. August 2019 in der frisch renovierten Basler St. Jakobshalle ausgetragen werden. Die 25. Austragung der WM – die TOTAL BWF Badminton World Championships – bringt die rund 250 besten Spielerinnen und Spieler der Badminton-Welt aus über 50 Nationen nach Basel.

Zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte des internationalen Sports, wird die Para-WM parallel und in der gleichen Wettkampfstätte ausgetragen. Die BWF Para-Badminton World Championships finden vom 21. bis 25. August 2019 statt und ermöglichen den Teilnehmenden ein Sporterlebnis in einem noch nie dagewesenen Umfang.

Para-Badminton befindet sich massiv im Aufwind, seit es für Tokyo 2020 ins Programm der Paralympics aufgenommen wurde. Auch zu den Para-Weltmeisterschaften werden in Basel 250 Spieler und Spielerinnen erwartet.



Die Turniere bringen den Hotels in und um Basel etwa 15'000 Übernachtungen. Der sportliche Grossanlass wird in rund 100 Länder im Live-TV präsent sein und erreicht somit 1 Milliarde Zuschauer weltweit. Gerechnet wird mit 30'000 Zuschauerinnen und Zuschauern und 200 Medienschaffenden vor Ort.