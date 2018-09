Der Ironman Emilia Romagna wurde 2017 zum ersten Mal durchgeführt. Es ist ein Ironman-Event über die volle Distanz von 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Rad fahren und 42,2 Kilometer Laufen.

Bei heissem, sehr anspruchsvollen Wetter wurde Nicole Rickenbacher an ihrem ersten Ironman in Ihrer Alterskategorie hervorragende Sechste und 99. der Frauen in einer Zeit von 12:09:47. Aufgrund der Hitze beendeten rund 15 Prozent der Triathletinnen und Athleten das Rennen nicht.

Am Sonntag stand auch Cameron Lamont, Cheftrainer des Wildcats Swiss Triathlon Teams in Italien am Start und beendete den Ironman 5i50 in der olympischen Distanz auf dem beachtlichen 40. Platz seiner Alterskategorie und als 142. Overall.