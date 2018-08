Die dritte Herbstferienwoche ist in Lenzburg nichts für Stubenhocker: Auch dieses Jahr hat das Ferienpassteam des Elternvereins einen tollen Mix an kreativen, sportlichen, spannenden und lehrreichen Kursen für dich zusammengestellt.

Wolltest du schon immer mal bei Radio Argovia hinter die Kulissen (bzw. hinters Mikrofon) schauen? Dann komm mit uns auf die Studio-Führung! Auch bei der Polizei und in der Hero hast du die Möglichkeit, Spannendes aus erster Hand zu erfahren.

Schleckmäuler dürfen auch dieses Jahr selber Glace machen oder können im Crêpes-Workshop ihr handwerkliches Talent versuchen. Zusammen mit einem Profi kannst du sogar in einem Kurs selber Pasta herstellen!

Wenn du Tiere liebst, ist vielleicht ein Tag auf dem Reiterhof oder der Besuch in der Kleintierpraxis das Richtige für dich, oder du entscheidest dich für das ganz spezielle Angebot und gehst einen Tag lang mit den Lamas auf Trekkingtour.

Für Sportskanonen bieten wir wie immer eine breite Auswahl an schweisstreibenden und spielerischen Aktivitäten an. Technikbegeisterte kommen im Flugsimulator oder beim Modellflugzeug-Fliegen auf ihre Rechnung, und am Mittwoch öffnet die Ludothek ihre Türen für Spiel und Spass.

Sei’s beim Tanzen, Basteln, auf einem Ausflug oder bei einem anderen Kurs nach deinem Geschmack - zusammen mit vielen anderen Kindern kannst du beim Ferienpass Lenzburg eine kurzweilige Woche verbringen. Schau einfach rein auf unserer neuen Homepage www.lenzburg.feriennet.projuventute.ch - dort findest du alle Angebote und kannst dich vom 20. August bis zum 16. September 2018 online anmelden. Wir freuen uns auf dich!

Dein Ferienpass-Team Lenzburg