Am 5. Mai 2019 hat das Matineekonzert der StadtMusik Grenchen im Parktheater Grenchen stattgefunden. Für die Musikantinnen und Musikanten, aber auch für den Dirigenten Rainer Ackermann, war es ein ganz spezielles Konzert. Rainer Ackermann hat sich nach rund 7-jähriger Tätigkeit entschieden, den Taktstock auf den Sommer 2019 niederzulegen. Es war somit das letzte gemeinsame Konzert im Parktheater.

Eröffnet wurde das Konzert mit dem Marsch des Inf. Regiment 13 von Stephan Jäggi. Als Hauptwerk erklang die First Suite in Es von Gustav Holst. Danach brillierte Adrian Wagner am Flügelhorn mit dem bekannten, von ihm arrangierten Solostück, Concierto de Aranjuez. Den zweiten Konzertteil eröffnete die StadtMusik mit dem Popsong Let me Entertain You von Robbie Williams. Ein wunderschön arrangiertes Stück war auch Indiana Jones Selection. Das Stück beinhaltete bekannte Melodien und nahm die Konzertbesucher mit auf die Abenteuer von Indiana Jones. Mit S’isch äbe ne Mönsch uf Ärde erklang das berühmte Guggisberglied. Den fulminanten Schlusspunkt setzte die StadtMusik mit dem berühmten Finale aus der Wilhelm Tell Ouvertüre.

Der Präsident konnte am Konzert den neuen Dirigenten Dimitri Vasylyev dem Publikum vorstellen. Er wird ab dem August 2019 die StadtMusik Grenchen musikalisch übernehmen.

Am Musiktag in Kriegstetten überzeugte die Stadtmusik Grenchen den Experten und das Publikum mit der First Suite in Es von Gustaf Holst. Im sehr melodiösen, oft fast fugenhaften Konzertstück, brillierte das Klarinettenregister und wurde vom Experten entsprechend hervorgehoben. Auch für die gute Interpretation unseres Dirigent Rainer Ackermann fand der Experte lobende Worte. Bei heissen Temperaturen fand am Nachmittag die Parademusik statt, welche die StadtMusik Grenchen mit dem Marsch Albula bestritt.

Der nächste Auftritt der Stadtmusik Grenchen findet am Freitag 28. Juni statt. Zusammen mit der Jugendmusik spielen wir am Openair auf dem Zwingliplatz. Ein Highlight das sie auf keinen Fall verpassen sollten.

Für die Stadtmusik Grenchen Veronika Scheidegger