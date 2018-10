Ist ein Familienfest, Kinderparty oder Vereinsanlass geplant und es fehlen noch Spielideen? Die Ludothek hat einen neuen Bereich für «Party/Anlässe» geschaffen und das bestehende Sortiment mit neuen Artikeln ergänzt, wie z.B. ein grosses Yatzy, Zirkuskiste mit tollen Tierkostümen, Schatztruhe, Turmbau an Seilen für mehrere Personen, Springseile mit eingebautem Zähler und vieles mehr. Auch eine Sofortbild-Kamera damit die tollen Schnappschüsse gleich den Gästen mitgegeben werden können, ergänzt seit kurzem das Sortiment. Natürlich findet man auch Altbewährtes wie Mohrenkopfschleuder, Hot-Dog Maschine oder das Riesen 4-Gewinnt. Während den Öffnungszeiten hilft ihnen Das Ludo-Team gerne beim Aussuchen der geeigneten Spiele für Ihren Anlass.

Auf den Herbst gibt es auch wieder einige Neuheiten in verschiedenen Spielbereichen. Es warten ein grossen Holz-Feuerwehrhaus mit viel Zubehör, Puppenhaus, grosse Holz Lernuhr, Spiel des Jahres und viele kleinere und grössere Objekte darauf, von den Kindern ausprobiert zu werden.

Der Kreis der freiwillig Mitarbeitenden in der Ludothek ist vor den Sommerferien kleiner geworden. Eveline Käppeli und Susanne Wachsmuth, zwei langjährige Helferinnen wurden bei einer kleinen Feier verabschiedet. Sie haben über viele Jahre mit einem grossen Engagement und viel Herzblut das Ludothek-Team ergänzt. Hier nochmals ein ganz grosses DANKE!

Hätten Sie Zeit und Lust in einem motivierten Team für ein paar Stunden im Monat mitzuarbeiten? Doris Roth, Tel. 056/491 03 71 gibt Ihnen gerne genauere Auskünfte, oder besuchen Sie uns in der Ludothek während den Öffnungszeiten Di und Do 16.00 bis 18.00 und Samstag 10.00 bis 12.00 Uhr.