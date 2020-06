Neuigkeiten der Männerriege Oberkulm

Männerriege Oberkulm wieder aktiv

Raclette- und Grillabend abgesagt

Am vergangenen Donnerstag, bei Starkregen, waren die Mitglieder der Männerriege wieder am Vita Parcours, Sustenbrünneli, Brandholz und Soodhüsli mit Instandstellungsarbeiten beschäftigt. Dabei unterstützte uns das Werkhofteam bereits vorgängig. In verschiedenen kleinen Gruppen leisteten wir Frondienst. Bei den Grillplätzen ging es vorwiegend darum wieder Ordnung zu schaffen und Reinigungsarbeiten durchzuführen. Im Soodhüsli wurden unter anderem mit einem Hochdruckreiniger die Aussenböden und Sitzgelegenheiten auf Vordermann gebracht. Die Wege und Anlagen des Vita Parcours können nun wieder rege benutzt werden. Auch die Grillplätze stehen nun der Öffentlichkeit in Tipp Topen Zustand wieder zur Verfügung.

Zum anschliessenden Zobig besammelten sich alle, unter Einhaltung der BAG-Abstandregeln, im Soodhüsli. In der Zwischenzeit hatte der Regen nachgelassen und wir konnten anschliessend Edith's-Dessertbuffet mit Kaffee geniessen.

Am einberufenen Turnstand vom 11.06.2020 haben die Mitglieder beschlossen, auf Grund der momentanen Situation, das Kreisvolleyballturnier der Turnkreise Aarau-Kulm und den Raclette- und Grillabend in diesem Jahr nicht durchzuführen. Ebenso wird auf die Vereinsreise Ende August verzichtet.

Es wird wieder gemeinsam Fitness betrieben!

Die Turnstunden werden wieder hochgefahren. Unter Einhaltung der BAG-Empfehlungen wird wieder in zwei Abteilungen jeweils am Donnerstag ab 20:00 Uhr Fitness betrieben. Die Senioren in der Neudorfturnhalle werden durch Daniel Müller (Tel. 076 390 37 00, Mail: mueller-bolliger@bluewin.ch) und Dietmar Löffler fit gehalten, während dem es in der Wynenhalle durch Martin Haller, Josef Lochmann und Mark Treure (Tel. 079 241 06 94, Mail; treuremark@bluewin.ch) zur Sache geht. Bei schönem Wetter werden wir vor allem draussen verweilen mit Nordic-Walking, Ausmärschen, Velotouren, Vita-Parcours und sonstigen Outdoor Sportgelegenheiten. Auch der Trockenplatz wird nun vermehrt benützt.

Neue Mitglieder sind herzlich willkommen - komm einfach mal vorbei!

Falls du Fragen hast wende dich an ein Mitglied oder setze dich mit unserem Präsidenten Franz Schweizer in Verbindung (Tel. 062 926 24 33, Mail: f-schweizer@bluewin.ch)

Wir freuen uns auf dich!