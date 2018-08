Die Spielgruppe Paradiesli in Erlinsbach bietet Kindern ab 2 ½ Jahren die Möglichkeit, spielerisch mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen. In einer Gruppe treffen sich 10 Kinder ein- bis zweimal wöchentlich zum freien Spielen und Werken, Malen, Entdecken, Toben und Lachen. Zu den Spielgruppenstunden gehören auch gemeinsame Aktivitäten wie Znüni oder Zvieri essen, eine Geschichte hören, Spiele machen, Lieder singen, Versli kennenlernen oder musizieren.

Wir freuen uns sehr, im neuen Spielgruppenjahr mit Regula Thalmann und Renate Meier zwei neue Leiterinnen in unserem Team willkommen zu heissen. Beide Leiterinnen verfügen über viel Erfahrung im Umgang mit Kleinkindern, was sie beide auch mit der Spielgruppenleiterausbildung bestätigt haben.

Schon bald geht es also wieder los und das gesamte Leiterinnen-Team der Spielgruppe Paradiesli freut sich auf ein spannendes und erlebnisreiches Spielgruppenjahr 2018/19!