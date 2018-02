Mit Spannung verfolgten 43 Feuerwehr-Veteranen die Verabschiedung von Präsident Samuel Zimmerli und Obmann Rolf Zysset im Feuerwehrmagazin Litzi anlässlich der Vereins-GV. Das Duo führte in den vergangenen 10 Jahren den Verein mit Erfolg und Herzblut an. Stephan Berger würdigte die Beiden für ihren grossen Einsatz und ihre vorbildliche Kameradschaft. Mit tosendem Applaus wurden Beide zu Ehrenmitgliedern ernannt. Der neugewählte Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Stephan Berger, Präsident, Hanspeter Linder, Obmann, Udo Probst, Aktuar, Hanspeter Dietschi, Kassier, Marcel Christ, Beisitzer. Feuerwehr-Kdt Christian Born dankte den Veteranen für ihre treue Unterstützung und Kameradschaft mit den Aktiven. Der Feuerwehr-Veteranen freuen sich, die Bevölkerung am Samstag, 5. Mai 2018 im Feuerwehrmagazin Litzi zum beliebten "Fischessen" willkommen zu heissen.