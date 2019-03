Obwohl Ibrahim Fetov seine eigene Tennisschule erst vor wenigen Wochen gegründet hat, bringt der 30-Jährige viel Erfahrung mit. Der frühere Spitzenspieler – Fetov gehörte jahrelang zu den besten 50 Tennisspielern der Schweiz und hat eine Lehre als Berufssportler absolviert – arbeitet seit 14 Jahren als Trainer. Seit mittlerweile acht Jahren ist er hauptberuflich als Tenniscoach tätig und arbeitet gemeinsam mit Freddy Siegenthaler erfolgreich im Tennisclub Brugg.

Nun wagt Fetov den Schritt in die Selbstständigkeit. Zumindest teilweise. «Ich werde weiterhin in Brugg unterrichten, werde mit meiner eigenen Tennisschule jedoch das Clubtraining im Tennisclub Mellingen übernehmen», so Fetov, der vom TC Mellingen angefragt wurde, ob er die Aufgabe des Clubtrainers übernehmen möchte. «Mein Ziel war es ohnehin, in absehbarer Zukunft meine eigene Tennisschule zu gründen und mich in der Region zu etablieren. Da kam das Angebot des TC Mellingen genau zur richtigen Zeit.»

Die Kids im Fokus

Dienstags und donnerstags wird Ibrahim Fetov auf der Anlage des TC Mellingen unterrichten. Am Mittwoch wird Bojan Bakovic, der zum Trainerteam der «Tennisschule Ibro» gehört, die Tennislektionen leiten. «Wir freuen uns, dass wir Ibro Fetov und seine Tennisschule für den TC Mellingen gewinnen konnten.

Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm eine super Lösung gefunden haben, um insbesondere die Juniorenförderung in unserem Club zu intensivieren», sagt Stefan Eichenberger, Vizepräsident des TC Mellingen.

Ibrahim Fetov, der beim Aargauischen Tennisverband für den Kids Tennis Bereich verantwortlich ist, wird sich in Mellingen vorwiegend um den Nachwuchs kümmern. Dabei wird er auf das nationale Trainingsprogramm «Kids Tennis High School» setzen, das von Swiss Tennis entwickelt wurde und unter anderem auch im TC Brugg erfolgreich angewendet wird. «Wir wollen wieder mehr Kids für den Tennissport begeistern und sie dazu bringen, dass sie im TC Mellingen trainieren», sagt Ibrahim Fetov.

Neue Herausforderung

Fetov ist aber nicht nur für die Junioren zuständig, sondern für alle Clubmitglieder des TC Mellingen, die in der Sommersaison ihr Tennisspiel verbessern möchten – egal wie alt sie sind und auf welchem Niveau sie spielen.

Ibrahim Fetov bringt als Tennislehrer mit eidgenössischem Fachausweis, sowie Trainer B von Swiss Tennis die dafür nötigen Qualifikationen mit. «Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Mellingen und möchte möglichst vielen Kids und Erwachsenen die Freude am Tennissport vermitteln», so Ibrahim Fetov.

Gleich zum Auftakt in die neue Tennissaison im TC Mellingen steht mit dem Schnuppertag für die Kids am 27. April ein erstes Highlight auf dem Programm, an dem alle vier bis zwölf Jährigen teilnehmen dürfen.