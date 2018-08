Zum 20 jährigen Jubiläum der Ludothek im Jahr 2016 entstand die Idee für unsere Hinweistafel. Auf das Fest hin, wurde in Form einer Spielfigur 5 Schilder von den Mitarbeitenden der Ludothek hergestellt und aufgestellt. Leider zeigte sich das Material auf Dauer als zu wenig stabil.

Eine neue Lösung musste her.

Dank der Firma Lastech AG, die übrigens im 2019 ihr 30 jähriges Bestehen feiert fanden wir ein Unternehmen, die der Ludothek wohlwollend gesinnt ist. Mit einem Teilsponsoring von den Firma Lastech, Inhaber Konrad und Susanne Herzog, ist eine stabile, auffällige und perfekte Hinweisstafel entstanden. Natürlich wieder in Form einer Spielfigur. Die Firma Lastech ist spezialisiert auf Lasertechnik. Aus hochwertigen Werkstoffen (Metalle) werden Halbfabrikate für die Weiterverarbeitung bis zu dekorativen Einzelanfertigung unter anderem für den Garten hergestellt.

Beim gemeinsamen Gespräch kamen bei Susanne Herzog einige Erinnerungen auf, wie sie als Kundin mit ihren Kindern die Ludothek besuchte und Spiele auslieh. Inzwischen arbeitet der erwachsene Sohn Pascal Herzog im eigenen Betrieb mit. Konrad Herzog erinnert sich an die Dampfmaschine von der Ludothek. Oft wurde dieses Gerät von ihnen ausgeliehen und die Familie verbrachte einige spannende Stunden beim Dampferzeugen für die verschiedenen Funktionen.

Doris Roth (Ludo Mitarbeitende) erwähnt im Gespräch, dass das Ludothek-Team ihr Angebot im Bereich Anlässe und Partys vergrössert. Viele Spiele sind bereits zum Ausleihen vorhanden, auf der Home-Page www.ludothek-mellingen.ch finden Sie einige Vorschläge und gewinnen einen ersten Eindruck. Mit einem herzlichen Dank für die Unterstützung der Firma Lastech AG verabschieden wir uns.

Doris Roth Ludothek-Mellingen

Die Ludothek Mellingen ist jeweils am Di. und Do. 16.00-18.00 Uhr und am Sa. 10.00-12.00 Uhr geöffnet. Während den Schulferien und Sa. vor den Ferien ist geschlossen.