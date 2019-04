Lediglich 12 Monate nach dem Antrag von Christoph Münger anlässlich der GV des Quartiervereins sind die neuen Tore auf dem Spielplatz Bauhalde erstellt und Tatsache geworden.

Dies, dank Unterstützung der Gemeinde Untersiggenthal, welche die neuen Tore inklusive Netz, noch vor den Frühlingsferien erstellt hat.

Kunstvoll wurden die Tore dem Gelände angepasst, was - in Anbetracht der Schieflage sicher eine besondere Herausforderung war. Nun werden die Hobby Kicker den Platz in Beschlag nehmen und somit diese Investition zu schätzen wissen.

Ein Dankeschön an die Gemeinde, welche damit sicher dem Goodwill in unserem Quartier einen positiven Schub verliehen hat. www.bauhalde-schiffmuehle.ch r.müller