SVP Unterentfelden: Nein zum Zukunftsraum Aarau am 02. September 2020

Unterentfelden könnte seine Anliegen kaum mehr einbringen



Wir sind selbstständig und haben eine gute Infrastruktur. Die Attraktivität von Unterentfelden ist gegeben mit den verschiedenen Dienstleistungen und Geschäften vor Ort, den Naherholungsgebieten vor der Haustüre. Die Bevölkerungszahl nimmt zu, auch mit höherem Steuersatz.

Wir arbeiten bereits jetzt mit den verschiedenen Gemeinden intensiv zusammen, was gut funktioniert.

Unsere Anliegen können wir mit den Behörden direkt diskutieren und verwirklichen. Wir haben eine zentrale schlanke Verwaltung mitten im Dorf, man kennt die zuständigen Personen. Wollen wir das alles aufgeben?

Wir haben und leben in Unterentfelden die direkte Demokratie und können an der Einwohnergemeindeversammlung mitreden und mitbestimmen. Werfen wir dieses Privileg einfach weg?

Ein (verpolitisierter) Einwohnerrat von 50 Personen würde in Zukunft über unsere Anliegen bestimmen. In diesem Gremium wären wir als «kleines Quartier der neuen Stadt» so untervertreten, dass unsere Anträge in den meisten Fällen nicht genügend Unterstützung erhalten würden und wir nur noch zuschauen können.

Der vielzitierte tiefere Steuersatz ist ein Köder, den die Befürworter nach dem «Prinzip Hoffnung» für ihre Propaganda verwenden. Denn gleichzeitig leistet man sich auf Kosten der Steuerzahler/innen in Zukunft ein luxuriös ausgestaltetes Personalreglement.

Tendenziell hat man sich in den Fachberichten immer am höchsten Standard orientiert. Was bedeutet dies konkret? Wenn über das ganze neue Stadtgebiet derselbe Standard, wie zum Beispiel Tagesstrukturen, Kulturunterstützung usw. angeboten wird, ist mit sehr hohen Kosten zu rechnen.

So wird der Steuersatz nicht zu halten sein. Hier hat die Projektsteuerung bezüglich «Orientierung an derjenigen Gemeinde, welche etwas am kostengünstigsten und effizientesten macht» mehr versprochen als gehalten. Wir erleben es schon jetzt, wie uns die Kosten für «Grösser» und «Mehr» um die Ohren fliegen.

Es kommt hinzu, dass die Stadt Aarau in vielen Bereichen bereits heute deutlich höhere Gebühren als die umliegenden Gemeinden verrechnet. Auch sind dann zukünftig viele weitere Positionen mit dem Aarauer «Gold-Finish» (Bauen als Beispiel) weitere Kostentreiber.

Somit werden die paar eingesparten Steuerfranken gleich wieder durch höhere Kosten für den Einzelnen aufgefressen.

Die SVP Unterentfelden ist weiterhin der Ansicht, dass eine Vertiefung der regionalen Zusammenarbeit zielführender und schlussendlich kostengünstiger ist als eine

teure Fusion.

Aus diesem Grund empfehlen wir den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, die Vorlage abzulehnen.

Der hohe Nein-Stimmenanteil von 47% bei der Referendumsabstimmung vom 21. Mai 2017 zum Verpflichtungskredit zeigt klar, dass die Zustimmung für eine Fusion in der Bevölkerung nicht einfach so vorhanden ist.

SVP