Am Sonntag 24.Juni 2018 fuhr der Judo Club Muri mit zwei Kindern und fünf Erwachsenen an den nationalen Judo Day in Bern. Es hat allen grossen Spass gemacht daran teilzunehmen und auch sicher haben wir alle etwas dazu gelernt. Von Aikido, Selbstverteidigung, Kuatsu bis Bodentechnik war alles dabei.

Um 9:30 Uhr mussten wir schon dort sein, denn um 10:00 Uhr startete der nationale Judo Day. Mit dabei waren auch Kaderathleten des Nationalteams. Dabei waren Evelyne Tschopp, Fabienne Kocher, Alina Lengweiler, Ciril Grossklaus, Patrik Moser, Otto Imala und noch weitere.

Zuerst gab es eine ziemlich lange Rede. Anschliessend wärmten sich alle zusammen auf. Dies nach der Anweisung von Evelyne. Nach dem Einwärmen verteilten sich die Judokas auf die verschiedenen Kurse auf. Nach dem ersten Posten am Morgen, sowie Randori gab es eine Mittagspause und nach 1 ½ Stunden ging es mit einem zweiten Posten weiter. Zum Abschluss gab es nochmals für eine Stunde Randori mit verschiedenen Partnern.

Wir hatten alle total «de Plausch» und waren gegen 19.00 Uhr müde aber glücklich wieder zu Hause.

Geschrieben von Selina Dioguardi