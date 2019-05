Der Radsport-Weltverband UCI hat die Entwicklung der Fahrradbranche aufgegriffen und die Kategorie E-MTB eingeführt. Im Rahmen der MTB-WM in Mont-Sainte-Anne (CAN) Ende August, lanciert er die erste Weltmeisterschaft für E-Mountainbikes.

Schneitter gelang es immer wieder sich in den Aufstiegen von ihrer Verfolgerin abzusetzen, doch die Abfahrts- Spezialistin Moseley schloss die Lücken in den Downhills jeweils wieder. In der vierten und letzten Runde setze Schneitter eine Attacke in der sie entscheidend wegkam und dank einem beherzten Zielsprint sicherte sie sich den Sieg mit 3.5 Sekunden Vorsprung.

«Heute hat es Nerven wie Drahtseile gebraucht. Ich habe in der Materialwahl gepokert und fast dafür büssen müssen. Jedes E-MTB-Rennen gibt neue Informationen, es ist unglaublich wie schnell sich dieser Sport entwickelt. Das Duell mit Tracy hat enorm Spass gemacht, aber natürlich bin ich glücklich, dass ich den Sieg ins Ziel bringen konnte», so Schneitter nach ihrem Erfolg.