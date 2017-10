Es ist nicht unüblich, dass auf der «Blägg-Matte», wie der Sportplatz Buschweilerhof im Volksmund genannt wird, im Vorfeld einer Erstliga-Meisterschaftspartie, ein reichhalter Apéro (riche wäre untertrieben) offeriert wird. Das war gegen Schötz der Fall. Und nicht wenige der zahlreichen Gäste und Matchbesucher konnten bereits am Samstagnachmitt­ag, um 15.15 Uhr (Anpfiff war um 16 Uhr), mit Prosecco anstossen. Die Fortsetzung folgte zur Pause – und auch die 3. Halbzeit blieb kulinarisch auf allerhöchstem Level.

«Spritziger» Fussball

Denn was in den 90 Minuten, seitens der Platzherren, geboten wurde, war fussballe­risch gesehen Edel-Cham­pagner. Von der ersten Minute an bestimmten die «Schwarz-Sterne» die Partie. Gegen einen Rivalen, der im Ansatz durchaus zu gefallen wusste und unterstrich, warum er der erste Verfolger des Spitzentrios ist (war).

Aber gegen die Ballsicherheit der Basler, gegen das schnelle Umschalten von Defensive auf Offensive und die individuelle Stärke einzelner Akteure (wir denken hier vor allem an die drei Offensivspieler Oumar Gaye, Ridje Sprich und Sidy Dieng sowie Spielmacher Seyfettin Kalayci) waren die Inner­schweizer chancenlos. Und absolut inferior.