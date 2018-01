U14/U16 bezahlt Lehrgeld gegen starke Gegner

Die ältesten der Nachwuchsabteilung hingegen konnten nicht reüssieren. Die Mannschaft von Trainerin Andrea Gerber erspielte in 3 von 9 Sätzen einen Sieg. Am Schluss war das aber zu wenig, um in der Tabelle noch einen Sprung nach vorne zu machen. Betreut wurde die Mannschaft von Coach Christian Zbinden, welcher mit der Steigerung im Verlaufe der Finalrunde durchaus zufrieden war.