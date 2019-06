Die Juniorenzeit bestritt Skusa zunächst in Hiddenhausen und später in Bielefeld, ehe er 2007 zur GWD Minden wechselte.

Zwischen 2009 und 2013 spielte der grossgewachsene und physisch äusserst robuste Kreisläufer mit der ersten und zweiten Mannschaft von Minden in der 1. und 3. Bundesliga. 2013 erfolgte der Wechsel zum TV Willstätt, welcher aktuell in der 3. Bundesliga agiert.

In der abgelaufenen Spielzeit war Skusa in Willstätt Stammspieler, bestritt 19 Partien und erzielte dabei 61 Tore. Beim RTV ist Christian Skusa als Nachfolger des langjährigen Kreisläufer Dick Hylkén vorgesehen, der nach sechs Jahren beim RTV in diesen Wochen in seine Heimat Schweden zurück gekehrt ist.