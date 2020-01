Nach dem Wie fragt niemand mehr...

Das Team Aarau holt sich nach zwei Niederlagen in Folge endlich wieder einen Sieg. Das Tabellenschlusslicht Kloten-Dietlikon Jets konnte nach einem nur teilweise glänzenden Auftritt mit 9:2 geschlagen werden.

Auf dem Papier war die Favoritenrolle vor dieser Partie klar verteilt. Hier die Aarauer Adlerinnen, welche dank einem blendenden Start in die Saison auf dem dritten Tabellenplatz lagen und da die Jets aus dem Zürcher Unterland, welche noch keinen einzigen Punkt ergattern konnten. Doch während Aarau in den letzten vier Partien einige Schwächen zeigte und nicht mehr ganz so souverän auftrat, mussten die Jets in dieser Partie am späten Sonntagabend zwingend Punkte holen, sollte der Abstieg noch verhindert werden. Aarau weiss aus eigener Erfahrung: steht das Wasser bis zum Hals, dann sind plötzlich Überraschungen möglich.

Entsprechend konzentriert trat das Heimteam das Spiel an. Es sollte aber rund sechs Minuten dauern, bis aus der Feldüberlegenheit auch etwas Zählbares gemacht werden konnte. Neo-Stürmerin Michelle Nyffeler verwandelte eine Direktabnahme zum Führungstreffer. Der zweite Treffer liess dann erneut auf sich warten und kam in Form eines hereingestocherten Balles.

Die Adlerinnen waren sich bewusst, dass die gezeigte Leistung noch nicht genügte und im zweiten Abschnitt dringend eine Schippe draufgelegt werden musste. Doch obwohl die Aarauerinnen immer wieder gefährlich vor dem gegnerischen Tor auftauchten, Zählbares wollte nicht herausschauen. Auf der anderen Seite konnte sich das Heimteam mehrmals bei Milena Näf oder der Torumrandung bedanken, dass die Jets nicht zum Anschlusstreffer kamen. Auch ein Powerplay führte nicht zum Ausbau der Führung. Die Powerplay-Linie war aber noch fast komplett auf dem Feld, als Deborah Wagner doch noch den dritten Aarauer Treffer markieren konnte. Die Partie plätscherte in der Folge ruhig vor sich hin.

Für mehr Schwung im Spiel sorgten im letzten Drittel dann plötzlich die Jets. Jennifer Hatt, die wohl gefährlichste Spielerin der Gäste, verwertete einen Fehler in der Aarauer Verteidigung zum Anschlusstreffer. Plötzlich kam Hektik auf und Aarau konnte froh sein, dass Isabel Siegrist mit einem Weitschuss eine Lücke fand und die Führung wieder ausbaute. Auch auf den zweiten Treffer der Jets durch Chantal Rutschmann hatte Aarau eine unmittelbare Antwort parat und dies schien die Lebensgeister der Jets dann endgültig ausgelöscht zu haben. Erneut Siegrist nach einem Freistoss, Michelle Schär mit einem Energieanfall und Laura Bolt nach einer schönen (endlich!) Kombination erhöhten auf 8:2. Den Schlusspunkt setzte Romana Nenna, welche im Time Out den Instruktionen von Neil Anderes genau folgte und im PowerPlay die aufgezeigte Variante beinahe perfekt umsetzte.

Mit dem 9:2-Sieg kann sich Aarau weiterhin auf dem dritten Rang halten und den Abstand auf Lok Reinach etwas vergrössern. Eine Tabelle lügt nie und die Aarauerinnen finden sich nach dem Höheflug zu Beginn der Saison und dem Dämpfer über den Jahreswechsel wohl genau dort in der Tabelle, wo sie auch hingehören.

Team Aarau – Kloten-Dietlikon Jets II 9:2 (2:0, 1:0, 6:2)

Schachenhalle, Aarau. 75 Zuschauer. SR Bühler/Burkhalter.

Tore: 6. M. Nyffeler (N. Hofer) 1:0. 13. S. Spillmann (M. Rytz) 2:0. 33. D. Wagner (E. Fäs) 3:0. 41. J. Hatt 3:1. 42. I. Siegrist (S. Rotzler) 4:1. 45. C. Rutschmann (J. Hatt) 4:2. 45. S. Spillmann (E. Fäs) 5:2. 46. I. Siegrist (F. Roos) 6:2. 49. M. Schär (D. Wagner) 7:2. 50. L. Bolt (S. Rotzler) 8:2. 58. R. Nenna (S. Rotzler) 9:2.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Team Aarau. 3mal 2 Minuten gegen Kloten-Dietlikon Jets II.

Aarau: Näf(Stettler); Siegrist, Roos; Rotzler, Rieder, Bolt; Nenna (ab 40′ Nyffeler), Hofer; Castro Castell, Nyffeler (ab 26′ Wagner), Schär; Dellsperger (ab 45′ Lustenberger), Fäs; Fehlmann, Hauser, Rytz

Zobrist, Suter, Schenk (alle verletzt), Frame, Merian, Grimm (alle abwesend), Rutschmann (Überzählig)