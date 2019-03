Mit der 38. ordentlichen Generalversammlung ist der MV Herbetswil in sein neues Vereinsjahr gestartet. Höhepunkte werden 2019 die Teilnahme am Raiffeisen Contest in Aedermannsdorf, sowie das Kirchenkonzert im November und der Unterhaltungsabend im Dezember sein. Nächster Anlass des MVH ist der Brunch im Mehrzwecksaal am 31. März.