Die Musikgesellschaft Lostorf (MGL) lud am 12. Mai 2019 zum Muttertagskonzert ein. Dieses Jahr fand das Konzert witterungsbedingt in der Dreirosenhalle statt. Die Konzertbesucher wurden mit Leckerbissen wie z.B. Flight, Samba LéLé, einem Medley der legendären Rockgruppe «Toto» aber auch mit bekannten Tönen aus dem James Bond-Klassiker «From Russia with Love» verwöhnt. Die Konzertbesucherinnen und -Besucher würdigten den Auftritt mit grossem Applaus. Beim Zugabe-Stück «You’ll be in my heart» von Phil Collins wurden die anwesenden Mütter mit einem «Röseli» beschenkt. Nach dem Schloss Wartenfels Marsch lud die MGL die Gäste dann zum Apéro ein. (hgl)